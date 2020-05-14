2020-05-14T12:30:44+03:00
Спорт

Саратовец Евгений Томашевский вышел в полуфинал благотворительного шахматного турнира

Он сыграет с Петром Свидловым
Екатерина Семенова
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Евгений Томашевский участвует в благотворительном шахматном турниреЕвгений Томашевский участвует в благотворительном шахматном турнире
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Саратовский гроссмейстер Евгений Томашевский вышел в полуфинал благотворительного турнира «Сборная – России».

Он набрал восемь очков, заняв третье место вместе с Александром Грищуком.

Первое место занял Виктор Крамник, второе досталось Петру Свидлову.

Полуфинал состоится 14 мая. Евгению Томашевскому предстоит встретиться с Петром Свидловым. Они сыграют две партии, а в финал выйдет тот, кто займет более высокое место по итогам двух кругов.

Напомним, турнир проходит онлайн. Призовой фонд, который насчитывает сейчас 24 млн рублей, будет направлен на поддержку медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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