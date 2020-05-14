В Саратове девять улиц остались без воды

14 Май 2020 2020-05-14T12:25:32+03:00

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Сегодня, 14 мая, из-за работ УК на коммуникациях жители Мельничной, Новополянской, Придорожной улицы и Придорожного проезда на участке от Выгонной до Лесной улицы в Саратове остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

Работы подрядной организации оставили ориентировочно до 20:00 без воды жителей улицы Хомяковой, на участке от Азина до Заречной.

До этого же времени ориентировочно без водоснабжения придется побыть жителям четной стороны Вольской улицы на участке от Зарубина до Посадского из-за переврезки абонентов в новый водопровод.

Ориентировочно до 15:00 воды не будет в домах №№14 и 16 на Тульской улице, на 5-м Крекингском проезде, 9/19, Прудной улице, 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU