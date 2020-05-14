2020-05-14T12:25:32+03:00
Общество

В Саратове девять улиц остались без воды

Идут работы на коммуникациях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 мая, из-за работ УК на коммуникациях жители Мельничной, Новополянской, Придорожной улицы и Придорожного проезда на участке от Выгонной до Лесной улицы в Саратове остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

Работы подрядной организации оставили ориентировочно до 20:00 без воды жителей улицы Хомяковой, на участке от Азина до Заречной.

До этого же времени ориентировочно без водоснабжения придется побыть жителям четной стороны Вольской улицы на участке от Зарубина до Посадского из-за переврезки абонентов в новый водопровод.

Ориентировочно до 15:00 воды не будет в домах №№14 и 16 на Тульской улице, на 5-м Крекингском проезде, 9/19, Прудной улице, 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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