Два дня в Красноармейском районе будет закрыт железнодорожный переезд

14 Май 2020 2020-05-14T11:43:52+03:00

Его можно будет объехать

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В Красноармейском районе из-за ремонта закроют железнодорожный переезд.

- Нельзя будет проехать на 73-м км станции Бобровка с 07:00 до 21:00 19 мая и в это же время 20 мая, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Объехать закрытый переезд можно будет на 79-м км перегона Бобровка — Карамыш (пересечение с автодорогой село Куттер — Высокое).

В ПривЖД просят автомобилистов отнестись с пониманием к ремонту и учитывать эти обстоятельства при планировании поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU