В Аткарском районе механизатор КФХ случайно раздавил рабочего трактором
В Аткарском районе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Следствие считает, что утром 12 февраля механизатор КФХ сел за руль трактора «Кировец К-701», чтобы вывезти его из мастерской. Однако перепутал педали и двинулся не к воротам, а вперед. При этом трактор наехал на одного из рабочих, которые стояли перед ним. Пострадавший оказался зажат между транспортным средством и верстаком.
38-летний мужчина был госпитализирован, но скончался по пути в больницу от сочетанной травмы.
Свою вину механизатор признал полностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU