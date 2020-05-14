В Аткарском районе механизатор КФХ случайно раздавил рабочего трактором

14 Май 2020 2020-05-14T11:32:19+03:00

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В Аткарском районе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Следствие считает, что утром 12 февраля механизатор КФХ сел за руль трактора «Кировец К-701», чтобы вывезти его из мастерской. Однако перепутал педали и двинулся не к воротам, а вперед. При этом трактор наехал на одного из рабочих, которые стояли перед ним. Пострадавший оказался зажат между транспортным средством и верстаком.

38-летний мужчина был госпитализирован, но скончался по пути в больницу от сочетанной травмы.

Свою вину механизатор признал полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU