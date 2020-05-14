Депутаты облдумы поддержали прокуратуру в требовании не заставлять инвалидов приносить справки для подтверждения льгот

14 Май 2020 2020-05-14T11:54:52+03:00

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На заседании рабочей группы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики обсудили изменения в семь законов, которые регламентируют предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан.

Вносимые изменения носят характер редакционных поправок, представили изменения чиновники правительства.

Если документов не хватает, то их запрашивают ведомства сами в рамках межведомственного взаимодействия. То же касается справки об инвалидности — пенсионный фонд ведет реестр инвалидов, и они не обязаны лично теперь приносить справки.

Представитель прокуратуры области обратил внимание, что «недостаток работы органов власти мы перекладываем на инвалидов». Если их нет в реестре, они потеряют полтора месяца без получения льгот и должны идти в суд, требовать выплат.

Первый замминистра труда и соцзащиты Саратовской области Наталия Гурьева отметила, что если инвалид приехал в наш регион из другой области, его нет в реестре Саратовской области. Ему требуется со своей справкой прийти и подтвердить свою инвалидность.

В результате обсуждения депутаты поддержали позицию прокуратуры и предложили Минсоцу конкретизировать положения, касающиеся подтверждения инвалидности для получения льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU