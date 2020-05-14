За время карантина 13% россиян поняли, что состоят в браке с лучшим человеком в мире

14 Май 2020 2020-05-14T11:16:29+03:00

У 10% все стало хуже в семье

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Введенный режим самоизоляции повлиял на взаимоотношения россиян в браке.

Как выяснил портал SuperJob, укрепление в отношениях наблюдают 19% человек, а у 10% брак испортился.

Более половины опрошенных — 58% — отмечают, что их отношения не изменились, 13% — поняли, что живут с лучшим человеком в мире, 6% россиян считают, что карантин улучшил их отношения в браке, а ухудшение почувствовали 7%.

4% людей заявили, что несмотря на карантин в их семье все по-прежнему плохо, а целых 3% поделились, что во время карантина начали думать о разводе.

Во время опроса также выяснилось, что мужчины чаще признаются как в восхищении перед женой (15% против 11% среди женщин), так и в ухудшении отношений — 8 и 5% соответственно.

Оказалось, что женщины больше говорят, что их отношения стабильно хороши (60% против 57% среди мужчин), и больше, что находятся в шаге от развода — 5 и 3% соответственно.

В опросе поучаствовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет, состоящие в браке.

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ИСТОЧНИК KP.RU