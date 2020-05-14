В Саратове горел магазин и расселенный дом
Сегодня, 14 мая, в 00:40 пятеро пожарных и одна единица техники выехали тушить расселенный дом на Барнаульской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, возгорание на площади 40 кв. м ликвидировано.
Кроме того, в 2:02 восемь огнеборцев и две единицы техники тушили магазин «Эконом авто» на Ново-Астраханской улице в областном центре.
Пожар на площади 35 кв. м устранен.
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ИСТОЧНИК KP.RU