Саратовская область вошла в топ-10 регионов РФ по выявленным за сутки случаям коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T11:07:32+03:00

За сутки в регионе выявлено 96 случаев коронавируса

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Сегодня, 14 мая, федеральный штаб подтвердил данные областного о 96 заболевших коронавирусом.

Всего в Саратовской области зафиксировано 1 413 заражений, регион вошел в топ-10 по выявленным за сутки случаям коронавируса. Он занял восьмое место с Волгоградской областью. Больше всего зараженных выявлено в Москве — 4 712 случаев.

За сутки в России зафиксировано 9974 случая в 84 регионах, зафиксировано 93 летальных исхода, выздоровели 5 527 человек.

Всего в РФ выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 2 305 человек, выздоровели 53 530.

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ИСТОЧНИК KP.RU