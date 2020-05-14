В Саратове будут судить парня за нападение на полицейских и ранение мужчины

14 Май 2020 2020-05-14T10:50:50+03:00

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В Ленинском районе Саратова будут судить 20-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на насилие и применении насилия к представителю власти.

Следствие считает, что вечером 30 ноября он гостил у своего приятеля в Жасминном. Когда хозяин заснул, тот поссорился с еще одним гостем, 39-летним мужчиной. Он избил его кулаками по лицу, груди и конечностям. После этого четыре раза ударил ножом.

Убийству помешала вернувшаяся домой сожительница хозяина. Она вызвала полицию и скорую помощь.

Правоохранители доставили всех из квартиры в отдел №4, где молодой человек начал ссору уже с хозяином жилья. Досталось и инспектору ДПС, который попытался пресечь конфликт. Злоумышленник накинулся на него, но не сумел ударить. Зато он избил постового полиции — до сотрясения головного мозга.

На следствии обвиняемый признался и раскаялся. Его арестовали. Сейчас дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU