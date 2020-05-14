В Саратове фуры ездят по пешеходной зоне у «Липок»

14 Май 2020 2020-05-14T10:49:48+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев возмутился присутствию грузовика в городе.

На своей странице в соцсети Instagram он опубликовал гневный пост и сопроводил его фотографией. На снимках запечатлены фуры на пешеходной зоне по улице Волжская, у парка «Липки».

- Мы всегда рады, когда на территорию Саратова приходят инвесторы, развивается бизнес, фирмы и компании расширяют свое присутствие. Но мы категорически не приветствуем хамское отношение к нашему городу! — заявил Михаил Исаев.

Он обратился в ГИБДД с просьбой «немедленно наказать нарушителей и принять меры по недопущению заезда большегрузных автомобилей на улицу Волжская».

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU