Мошенники оставили без денег двух саратовцев при покупке дорогих собак

14 Май 2020 2020-05-14T09:50:54+03:00

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Жертвами мошенников стали двое жителей Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в Ленинский отдел полиции обратился 40-летний мужчина и сказал, что нашел в интернете объявление о продаже собаки породы бишон фризе.

Лжезаводчик предложил обсудить сделку в мессенджере, отправил фотографии собак, ссылку для оплаты. После введения своих данных покупатель потерял 18,5 тыс. рублей, но продавец сказал, что оплата не прошла, нужно сделать все то же самое еще раз. После этого гражданин лишился еще 19,7 тыс. рублей, а собаку так и не увидел.

Животное этой же породы хотела купить 35-летняя жительница Заводского района. Она была не готова ехать в соседний регион за щенком. Тогда продавец предложил оформить доставку на дом и прислал ей сделку для покупки.

Гражданка перешла по ней на сайт, ввела все данные карты и потеряла 18,7 тыс. рублей, а заводчик перестал выходить на связь.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU