Жительница Красноармейского района задолжала трем детям более 52 тыс. рублей

14 Май 2020 2020-05-14T09:35:12+03:00

Гражданка не хотела даже устроиться на работу

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Суд признал 42-летнюю жительницу Красноармейского района виновной в неоднократной неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд обязал ее выплачивать средства на сыновей в возрасте 11 и 14 лет и 13-летней дочки.

С 29 июня по 4 сентября гражданка не перечислила им ни рубля и даже не устроилась на работу.

Сумма ее долга превысила отметку в 52 тыс. рублей.

Женщину оштрафовали за это на 5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU