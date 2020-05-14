Жительница Красноармейского района задолжала трем детям более 52 тыс. рублей
Суд признал 42-летнюю жительницу Красноармейского района виновной в неоднократной неуплате алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, суд обязал ее выплачивать средства на сыновей в возрасте 11 и 14 лет и 13-летней дочки.
С 29 июня по 4 сентября гражданка не перечислила им ни рубля и даже не устроилась на работу.
Сумма ее долга превысила отметку в 52 тыс. рублей.
Женщину оштрафовали за это на 5 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU