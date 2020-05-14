Пенсионерка погибла на пожаре в Саратове

14 Май 2020 2020-05-14T09:13:06+03:00

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В Саратове на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трагедия произошла в частном доме на 1-м Волгоградском проезде.

Пожар начался около семи вечера, сигнал дежурному поступил в 18:51. На место выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Огонь охватил площадь в шесть кв. метров. Предварительно причиной пожара названо неправильное использование электрооборудования.

Погибла 87-летняя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU