Пенсионерка погибла на пожаре в Саратове
В Саратове на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трагедия произошла в частном доме на 1-м Волгоградском проезде.
Пожар начался около семи вечера, сигнал дежурному поступил в 18:51. На место выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.
Огонь охватил площадь в шесть кв. метров. Предварительно причиной пожара названо неправильное использование электрооборудования.
Погибла 87-летняя женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU