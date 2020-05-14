По данным ООО «КВС», в январе более 20 тыс. счетчиков воды будут признаны неисправными

14 Май 2020 2020-05-14T09:34:37+03:00

Без проверки или замены таких счетчиков на воду, оказание услуг будет производиться «по нормативу»

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С 1 января 2021 года, согласно данным абонентского центра ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» и Городского расчетного центра, истекает срок межповерочного интервала (МПИ) у 21 244 приборов учета, 3 014 жилых домов, 13 874 лицевых счетов. ООО «КВС» рекомендует всем обратить внимание на сроки поверки в паспортах и актах опломбировки счетчиков, либо уточнить их в контакт-центре. В случае, если проверка не пройдет вовремя, счетчики на воду у абонента будут считаться неисправными, а оказание услуг будет производиться «по нормативу».

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в круглосуточном режиме осуществляет прием обращений от жителей города на выполнение работ по установке, замене и поверке приборов учета воды. Для удобства потребителей заявки можно оставлять в контакт-центре по телефону 32-00-00, а также в специальной форме на сайте ООО «КВС» http://kvs-saratov.ru/request/.

Из-за участившихся случаев мошенничества, ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» советует осуществлять поверку, установку и замену приборов учета только через контакт-центр или форму на официальном сайте: http://kvs-saratov.ru/request/.

ИСТОЧНИК KP.RU