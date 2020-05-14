В больнице Балашова умерла 81-летняя женщина

14 Май 2020 2020-05-14T08:59:36+03:00

Ее госпитализировали вечером с серьезными травмами

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В Балашове Саратовской области скончалась пенсионерка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожилую женщину госпитализировали вечером 13 мая.

На теле пострадавшей имелись многочисленные травмы. От них она вскоре скончалась.

По данному факту следователи СКР начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, определяется причина смерти пенсионерки. После этого будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU