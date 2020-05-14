В больнице Балашова умерла 81-летняя женщина
В Балашове Саратовской области скончалась пенсионерка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожилую женщину госпитализировали вечером 13 мая.
На теле пострадавшей имелись многочисленные травмы. От них она вскоре скончалась.
По данному факту следователи СКР начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, определяется причина смерти пенсионерки. После этого будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU