Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 14 мая: еще 96 случаев

14 Май 2020 2020-05-14T08:59:40+03:00

Общее число зараженных COVID-19 в регионе составило 1 413 человек

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В Саратовской области сегодня утром, 14 мая, стало известно о еще 96 случаях заболевания коронавирусом.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в регионе составило 1 413 человек.

Новые случаи распределились так:

Саратов — 25,

Новоузенский — 13

Краснокутский — 5,

Энгельсский — 5,

Балаковский — 5,

Марксовский — 5,

Аткарский — 4,

Вольский — 4,

Озинский — 4,

Красноармейский — 4,

Ртищевский — 3,

Самойловский — 3,

Базарно-Карабулакский — 3,

Ершовский — 2,

Саратовский — 2,

Федоровский — 2,

Балашовский — 1,

Татищевский — 1,

Дергачевский — 1,

Ровенский — 1,

Аркадакский — 1,

Краснопартизанский — 1,

Екатериновский — 1.

Среди заболевших наибольшее число — 48 с неустановленным источником заражения, 40 — контактные, восемь прибыли с других территорий с признаками ОРВИ.

Также 40 выявленных зараженных находятся с пневмонией, семеро — с признаками ОРВИ, с бессимптомным течением — 49.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 5 человек;

- 15-17 лет – 4 человека;

- 20-29 лет – 7 человек;

- 30-39 лет – 13 человек;

- 40-49 лет – 15 человек;

- 50-59 лет – 24 человек;

- старше 60 – 28 человек.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.

ИСТОЧНИК KP.RU