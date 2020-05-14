Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 14 мая: еще 96 случаев
В Саратовской области сегодня утром, 14 мая, стало известно о еще 96 случаях заболевания коронавирусом.
Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в регионе составило 1 413 человек.
Новые случаи распределились так:
Саратов — 25,
Новоузенский — 13
Краснокутский — 5,
Энгельсский — 5,
Балаковский — 5,
Марксовский — 5,
Аткарский — 4,
Вольский — 4,
Озинский — 4,
Красноармейский — 4,
Ртищевский — 3,
Самойловский — 3,
Базарно-Карабулакский — 3,
Ершовский — 2,
Саратовский — 2,
Федоровский — 2,
Балашовский — 1,
Татищевский — 1,
Дергачевский — 1,
Ровенский — 1,
Аркадакский — 1,
Краснопартизанский — 1,
Екатериновский — 1.
Среди заболевших наибольшее число — 48 с неустановленным источником заражения, 40 — контактные, восемь прибыли с других территорий с признаками ОРВИ.
Также 40 выявленных зараженных находятся с пневмонией, семеро — с признаками ОРВИ, с бессимптомным течением — 49.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 5 человек;
- 15-17 лет – 4 человека;
- 20-29 лет – 7 человек;
- 30-39 лет – 13 человек;
- 40-49 лет – 15 человек;
- 50-59 лет – 24 человек;
- старше 60 – 28 человек.
Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.
ИСТОЧНИК KP.RU