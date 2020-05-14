В Саратове Toyota Camry на перекрестке сбил велосипедиста

14 Май 2020 2020-05-14T09:05:51+03:00

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Вчера, 13 мая, в 16:00 напротив дома №2д на улице Степана Разина в Саратове 47-летний водитель Toyota Camry устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он нарушил правила проезда перекрестков и сбил 27-летнего мужчину, который ехал на велосипеде Racer.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU