В Саратове Toyota Camry на перекрестке сбил велосипедиста
Авария произошла на улице Степана Разина
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Вчера, 13 мая, в 16:00 напротив дома №2д на улице Степана Разина в Саратове 47-летний водитель Toyota Camry устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он нарушил правила проезда перекрестков и сбил 27-летнего мужчину, который ехал на велосипеде Racer.
Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU