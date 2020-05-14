Меняется расписание пригородных поездов в Саратовской области

14 Май 2020 2020-05-14T08:44:28+03:00

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В Саратовской области меняются маршруты пригородных поездов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, причина этого — в ремонте нечетного пути перегона Паницкая — Бобровка.

Поезд №6304 из Аткарска будет прибывать в Ивановский вместо Карамыша. Отправление ежедневно в 05:42, прибытие в 08:43.

Поезд №6325, который ходил из Карамыша до Тарханов, будет оправляться из Ивановского ежедневно в 17:42, а прибывать в 20:43.

Изменения будут действовать с 19 по 23 мая.

Кроме того, 21 и 22 мая отменяется поезд №6048 Саратов-1 — Овражная. А 22 и 23 мая не будет ходить поезд №6047 Овражная — Саратов-1.

В остальные дни расписания и маршруты этих пригородных поездов останутся прежними.

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ИСТОЧНИК KP.RU