Меняется расписание пригородных поездов в Саратовской области
В Саратовской области меняются маршруты пригородных поездов.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, причина этого — в ремонте нечетного пути перегона Паницкая — Бобровка.
Поезд №6304 из Аткарска будет прибывать в Ивановский вместо Карамыша. Отправление ежедневно в 05:42, прибытие в 08:43.
Поезд №6325, который ходил из Карамыша до Тарханов, будет оправляться из Ивановского ежедневно в 17:42, а прибывать в 20:43.
Изменения будут действовать с 19 по 23 мая.
Кроме того, 21 и 22 мая отменяется поезд №6048 Саратов-1 — Овражная. А 22 и 23 мая не будет ходить поезд №6047 Овражная — Саратов-1.
В остальные дни расписания и маршруты этих пригородных поездов останутся прежними.
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ИСТОЧНИК KP.RU