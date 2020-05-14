Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 52 дежурные группы
Родители привели 468 детей
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Сегодня, 14 мая, в Саратове во время режима самоизоляции работают 52 дежурные группы в 35 детсадах.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели туда 468 малышей.
Принимают только тех, кто не болен, для этого сначала в учреждении поступившим ребятам измеряют температуру, в течение дня за их здоровьем следят воспитатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU