Водитель Lada X-Ray в Саратове сбил женщину на переходе

14 Май 2020 2020-05-14T08:37:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова вчера, 13 мая, под колеса Lada X-Ray попала женщина.

- Авария произошла в 17:00 напротив дома №100 по улице Чапаева. 41-летний водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил 52-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пострадавшую госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU