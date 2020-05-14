Водитель Lada X-Ray в Саратове сбил женщину на переходе
Пострадавшую госпитализировали
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В Кировском районе Саратова вчера, 13 мая, под колеса Lada X-Ray попала женщина.
- Авария произошла в 17:00 напротив дома №100 по улице Чапаева. 41-летний водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил 52-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU