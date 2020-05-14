В трех саратовских селах отменен карантин по бешенству
В трех селах Саратовской области отменили карантин по бешенству.
Об этом говорится в постановлениях за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева, которые размещены на официальном публикаторе правовой информации.
Речь идет об ООО «Березовский каменный карьер», который расположен у села Варваровка в Пугачевском районе, села Колки Петровского района, сел Галахово и Бакуры Екатериновского района Саратовской области.
С 8 мая карантин из-за павшей бешеной лисы установили в поселке Беленький Саратовского района, а умершие зараженные собаки стали причинами установления ограничений с этого же дня в селе Перевесинка Турковского района и в поселке Лысые Горы.
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ИСТОЧНИК KP.RU