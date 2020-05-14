На проспекте 50 лет Октября водитель Mitsubishi сбил пенсионерку

14 Май 2020 2020-05-14T08:15:10+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня утром, 14 мая, сбили пенсионерку.

- Примерно в 07:00 напротив дома №128 по проспекту 50 лет Октября 52-летний водитель Mitsubishi Galant наехал на 71-летнюю пенсионерку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Женщину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU