Жителя Балакова будут судить за убийство при самообороне
В Балакове Саратовской области расследовано и передано прокурору уголовное дело о превышении пределов самообороны.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 58-летний местный житель.
Следствие полагает, что 11 февраля он распивал алкоголь в общежитии на улице Вокзальная с 38-летним приятелем. Гость начал заигрывать с падчерицей хозяина жилища, что не понравилось тому.
Мужчина сделал грубое замечание. В ответ гость схватил со стола стеклянную бутылку и кинулся на обидчика. Тот, обороняясь, ударил его ножом в грудь и руку. Пострадавший упал и умер до приезда медиков.
Обвиняемый признался и раскаялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU