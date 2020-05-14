2020-05-13T23:51:27+03:00
Происшествия

Жителя Балакова будут судить за убийство при самообороне

Он зарезал агрессивного гостя
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области расследовано и передано прокурору уголовное дело о превышении пределов самообороны.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 58-летний местный житель.

Следствие полагает, что 11 февраля он распивал алкоголь в общежитии на улице Вокзальная с 38-летним приятелем. Гость начал заигрывать с падчерицей хозяина жилища, что не понравилось тому.

Мужчина сделал грубое замечание. В ответ гость схватил со стола стеклянную бутылку и кинулся на обидчика. Тот, обороняясь, ударил его ножом в грудь и руку. Пострадавший упал и умер до приезда медиков.

Обвиняемый признался и раскаялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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