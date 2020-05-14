В Энгельсе вынесен приговор бывшему сотруднику колонии

14 Май 2020 2020-05-13T23:38:16+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор бывшему сотруднику колонии №2.

Как сообщили «КП-Саратов», его признали виновным в получении взятки.

Установлено, что с 17 июля по 20 августа прошлого года младший инспектор исправительного учреждения получил от заключенного 15 тыс. рублей через посредника. Деньги были ему перечислены на карту, чтобы он принес в колонию телефон и три сим-карты.

Однако преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности УФСИН совместно с УФСБ региона.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд приговорил его к условному сроку на три года лишил права занимать должности в УФСИН на это время, а также оштрафовал на 60 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU