Начало работы промпредприятий в Саратове: не хватает дежурных групп в детсадах

13 Май 2020 2020-05-13T20:36:56+03:00

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В Саратове возникли проблемы с общественным транспортом и работой дежурных групп.

Председатель правительства области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба 13 мая отметил, что по этим вопросам поступаем множество обращений граждан.

Общественники проверили работу ряда маршрутов в Саратове. Александр Стрелюхин отметил проблемы с пригородными автобусами №№222, 236, 240, 243.

- Как бочки селедкой набиты! — возмутился он и дал поручение в течение суток исправить ситуацию. — В субботу и воскресенье люди на дачу поедут.

Также он поручил главе Саратова Михаилу Исаеву разобраться с нехваткой дежурных групп в детских садах. Проблемы возникли в районах крупных промышленных предприятий: «Контакт», «Алмаз», «Техстекло» и связаны с выходом людей на работу.

Ситуацию следует исправить в течение завтрашнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU