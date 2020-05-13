2020-05-13T20:45:25+03:00
Общество

Портрет безработного в Саратове: кого увольняют чаще всего

За полтора месяца в регионе на учет как безработные встали почти 15 тыс. человек
Екатерина Семенова
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Безработных в Саратовской области все большеБезработных в Саратовской области все большеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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На заседании оперативного штаба по коронавирусу 13 мая зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов доложил ситуацию по рынку труда и безработице.

На 13 мая в Саратовской области числились 22 394 безработных.

С 30 марта по 12 мая было подано 14 979 заявлени о поиске работы через портал «Работа в России»

За этот же период признано безработными 13730 человек.

Пособие из числа признанных безработными получают 20 068 человек. Из них минимальную сумму - 36%, между минимумом и максимумом - 30%, максимум и даже больше 34% (это распространяется на граждан с несовершеннолетними детьми).

Провели паспортизацию безработных граждан.

Из низ 80% - городские жители, женщин - 55%

По возрасту среди безработных: 16-29 лет - 20%, 30-49 лет - 57%, предпенсионеры 13%, остальные, то есть старше - 10%. Высшее образование - у 27% безработных, среднепрофессиональное - у 32%, среднее образование имеют 41% безработных.

По предыдущей специальности больше всего рабочих - 57%, инженерно-технических работников и служащих - 43%.

Больше всего сокращений прошло в сфере торговли - 16%, обрабатывающих предприятий - 12%, сельского хозяйства - 5%, транспортировки и хранения - 5%, образования – 5%, строительства - 4%, финансовой деятельности и страхования - 3%. Несмотря на востребованность, 4% безработных пришли из сферы здравоохранения и соцобслуживания. Еще 40% - остальные сферы деятельности, в меньших пропорциях.

Сегодня с неполной занятостью работают около 7 тыс. человек. Численность работающих на «удаленке» - 22 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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