Портрет безработного в Саратове: кого увольняют чаще всего
На заседании оперативного штаба по коронавирусу 13 мая зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов доложил ситуацию по рынку труда и безработице.
На 13 мая в Саратовской области числились 22 394 безработных.
С 30 марта по 12 мая было подано 14 979 заявлени о поиске работы через портал «Работа в России»
За этот же период признано безработными 13730 человек.
Пособие из числа признанных безработными получают 20 068 человек. Из них минимальную сумму - 36%, между минимумом и максимумом - 30%, максимум и даже больше 34% (это распространяется на граждан с несовершеннолетними детьми).
Провели паспортизацию безработных граждан.
Из низ 80% - городские жители, женщин - 55%
По возрасту среди безработных: 16-29 лет - 20%, 30-49 лет - 57%, предпенсионеры 13%, остальные, то есть старше - 10%. Высшее образование - у 27% безработных, среднепрофессиональное - у 32%, среднее образование имеют 41% безработных.
По предыдущей специальности больше всего рабочих - 57%, инженерно-технических работников и служащих - 43%.
Больше всего сокращений прошло в сфере торговли - 16%, обрабатывающих предприятий - 12%, сельского хозяйства - 5%, транспортировки и хранения - 5%, образования – 5%, строительства - 4%, финансовой деятельности и страхования - 3%. Несмотря на востребованность, 4% безработных пришли из сферы здравоохранения и соцобслуживания. Еще 40% - остальные сферы деятельности, в меньших пропорциях.
Сегодня с неполной занятостью работают около 7 тыс. человек. Численность работающих на «удаленке» - 22 тыс. человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU