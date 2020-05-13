В Саратове приземлился самолет с вахтовиками из Якутска
Зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов на заседании оперативного штаба 13 мая сообщил о возвращении из Якутии группы вахтовых рабочих. Ранее там были зафиксированы вспышки коронавируса.
- Самолет из Якутска полчаса назад приземлился в аэропорту «Гагарин». Все пассажиры прошли телеметрический и паспортный контроль. Потом - трансфер до обсерватора. Там полиция, ответственные лица уже, - сообщил Наумов.
Пока сообщается, что все прибывшие вахтовики «чисты» от коронавируса.
Руководитель Роспотребнадзора по региону Ольга Кожанова отметила, что будет проведена дезинфекция самолета и багажа.
- Росгвардия должна обеспечить безопасность. Все требования должны быть выполнены, - заметил председатель правительства Александр Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU