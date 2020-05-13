2020-05-13T17:51:43+03:00
Общество

ЕГЭ и коронавирус в Саратове: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям

Самые главные вопросы по итоговым экзаменам в этом году и ответы на них
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Сроки ЕГЭ снова сдвинулисьСроки ЕГЭ снова сдвинулисьФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство просвещения России уже сдвигало Единые госэкзамены на 8 июня. Теперь стало известно о переносе ЕГЭ на еще более поздний срок

Когда ЕГЭ все-таки стартует?

Пока это не известно, новые даты не установлены, но будут озвучены в ближайшее время.- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, – пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.

Когда бы экзамены не состоялись, они пройдут с соблюдениями требований Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Как получат аттестат те выпускники, которые решат отказаться от ЕГЭ?

Те 11-классники, кто не планирует поступать в вузы, экзамены сдавать не будут вообще, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые оценки они получат на основе баллов за год.

Что будет с девятиклассниками?

У них экзамены в этом году отменены, баллы в аттестат им также выставят на основе годовых оценок. «Тренировочного» переноса ОГЭ на следующий год не будет.

А если ребенок откажется от ЕГЭ, а в следующем году решит пойти в вуз?

Если кто-то из нынешних выпускников 11 класса, отказавшийся от ЕГЭ, спустя несколько лет решит пойти в вуз, он сможет зарегистрироваться и сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года. Уже сейчас действует такой порядок для тех, кто по каким-то причинам оказался без результатов ЕГЭ, а поступает в российский вуз.

Можно ли поменять предметы по выбору, раз впереди есть время на подготовку?

Поменять предметы по выбору уже нельзя. Всем, кто планирует поступление в вузы, стоит готовиться и не рассчитывать на поблажки.

Что изменится для медалистов?

Детальные правила для них еще уточняются, вносятся коррективы в правила приемной кампании в вузах. Известно точно одно - аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на «отлично» оба полугодия.

Как изменится прием в вузы?

Точно изменятся сроки приема.

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре. В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года, - заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

Ассоциация ведущих вузов страны «Глобальные университеты» предложила отложить приемную кампанию до 15 августа и перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и экзамены университетов также рекомендовано перенести в онлайн-режим. Вузы не позднее 10 сентября смогут сами установить начало учебного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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