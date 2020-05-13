На 9 мая жители Саратовской области присоединились к праздничным онлайн-акциям в соцсетях

13 Май 2020 2020-05-13T16:58:57+03:00

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Главный редактор газеты «Заря» Советского района Светлана Батищева рассказала о прошедших юбилейных мероприятиях, посвященных Дню Победы

- Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусной инфекцией, День Победы в Советском районе прошел масштабно и очень искренне. Для подавляющего большинства ведь это главный праздник, объединяющий все поколения. И хотя не было традиционного шествия «Бессмертного полка» по улицам районного центра и поселений района, концертов и митингов, но многие запланированные мероприятия трансформировались в онлайн-формат.

По словам Батищевой, жители Советского района присоединились к десяткам акций в соцсетях. Все желающие вместе с героем своей семьи смогли пройти в почетном онлайн-строю «Бессмертного полка». Во дворах ветеранов концертные бригады исполнили песни военных лет. Песням подпевали и главные герои праздника, и многочисленные соседи, наблюдавшие за концертом из окон домов.

- Благодаря такой поддержке наших жителей, их участию в различных акциях, этот исторический день для нашего народа стал таким же великим, наполненным единением и гордостью как если бы мы его праздновали на улицах и площадях, — заметила Светлана Батищева.

По данным социологов, каждый второй россиянин или член его семьи принимал участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы — 51%. А более 60% считают, что эти новые объединяющие всех интернет-акции обязательно нужно проводить и в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU