Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 мая 2020 года: 1317 случаев

14 Май 2020 2020-05-13T16:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На утро 13 мая в Саратовской области зафиксировано 1317 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 85 человек.

С начала эпидемии выздоровели 277 человек, за сутки — 33.

Больше всего заболевших в Саратове — 13 человек, 10 в Краснокутском районе, восемь в Балаковском, семь в Марксовском, по четыре в Энгельсском и Дергачевском, по три в Калининском и Романовском, по два в Вольском и Ртищевском, Татищевском(+ЗАТО Светлый). По одному в Пугачевском, Новоузенском, Озинском, Ровенском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском, Питерском, Турковском, Воскресенском.

Вспышка коронавируса зафиксирована в Самойловском районе, в связи с тотальным тестированием контактных лиц, в том числе и медиков в районной больнице — 18 случаев.

Среди заболевших 27 человек в возрасте от 50 до 59 лет, 34 старше 60 лет, 10 в возрасте от 40 до 49 лет, девятерым от 30 до 39 лет, по одному пациенту в категориях от 16 до 17 лет и от 20 до 29 лет. Трем не исполнилось и 14 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU