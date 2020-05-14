2020-05-13T16:41:32+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 мая 2020 года: 1317 случаев

Зафиксирована вспышка коронавируса в Самойловском районе
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На утро 13 мая в Саратовской области зафиксировано 1317 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 85 человек.

С начала эпидемии выздоровели 277 человек, за сутки — 33.

Больше всего заболевших в Саратове — 13 человек, 10 в Краснокутском районе, восемь в Балаковском, семь в Марксовском, по четыре в Энгельсском и Дергачевском, по три в Калининском и Романовском, по два в Вольском и Ртищевском, Татищевском(+ЗАТО Светлый). По одному в Пугачевском, Новоузенском, Озинском, Ровенском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском, Питерском, Турковском, Воскресенском.

Вспышка коронавируса зафиксирована в Самойловском районе, в связи с тотальным тестированием контактных лиц, в том числе и медиков в районной больнице — 18 случаев.

Среди заболевших 27 человек в возрасте от 50 до 59 лет, 34 старше 60 лет, 10 в возрасте от 40 до 49 лет, девятерым от 30 до 39 лет, по одному пациенту в категориях от 16 до 17 лет и от 20 до 29 лет. Трем не исполнилось и 14 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 мая 2020 года: 1317 случаев
Очереди на подачу заявлений на выплаты в Саратове: Сергей Наумов извинился перед гражданами
Начало работы промпредприятий в Саратове: не хватает дежурных групп в детсадах
Портрет безработного в Саратове: кого увольняют чаще всего
В Саратове приземлился самолет с вахтовиками из Якутска
В Балтайском районе Саратовской области снимают карантин по коронавирусу
Коронавирус в Саратове, последние новости: Большое количество заражений среди медиков
Депутаты Саратовской городской думы выявили на предприятиях по благоустройству ряд проблем в связи с отсутствием финансирования
ЕГЭ и коронавирус в Саратове: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям
Валерий Радаев поручил ввести инфекционную больницу в Елшанке уже в сентябре
На 9 мая жители Саратовской области присоединились к праздничным онлайн-акциям в соцсетях
Шувалов: Сообщайте, если вам предлагают деньги за заключение о смерти от коронавируса
Индекс самоизоляции в Саратове 13 мая: 1,9 балла
Девять человек заразились коронавирусом в Самойловской больнице
В Саратове утром ожидаются заморозки
Пенсионер из Красноармейского района за еду и алкоголь пускал к себе наркоманов
В Саратовской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры
В стационарах Саратовской области приостановлена работа части аппаратов ИВЛ
Подрядчиков по ремонту тротуаров в Саратове будут менять после трех нарушений
Наталья Коваценко: Рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации
Михаилу Туватину продлили арест до 12 июля
В Саратове ООО «КВС» заменило 1 тыс. метров старых коммуникаций на улице Плодородная