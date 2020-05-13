Шувалов: Сообщайте, если вам предлагают деньги за заключение о смерти от коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T16:33:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал сообщения из соцсетей о якобы поступающих от медиков предложениях записать причиной смерти того или иного человека — коронавирус.

- Дайте нам эту информацию, чтобы детально разобраться. Я не понимаю смысла такого, какая кому выгода, — удивился Станислав Шувалов.

Он заявил, что если это слух, то это плохо, но если правда, то еще хуже.

Станислав Шувалов попросил тех, кто располагает реальной информацией о таких случаях, передать ее ему или министру Олегу Костину.

- Гарантирую конфиденциальность и обещаем жестко разобраться, — подчеркнул он.

Напомним, в последние дни причиной смерти всех скончавшихся пациентов, у которых выявлен COVID-19, назван коронавирус.

Кроме того, он отметил, что нет никакого административного давления со стороны Минздрава на процесс установления причин смерти. В каждом случае решение принимается коллегиально, с привлечением лечащего врача и заведующего отделением, а также патологоанатома и судмедэксперта при необходимости.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на кЯндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU