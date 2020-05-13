Шувалов: Сообщайте, если вам предлагают деньги за заключение о смерти от коронавируса
Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал сообщения из соцсетей о якобы поступающих от медиков предложениях записать причиной смерти того или иного человека — коронавирус.
- Дайте нам эту информацию, чтобы детально разобраться. Я не понимаю смысла такого, какая кому выгода, — удивился Станислав Шувалов.
Он заявил, что если это слух, то это плохо, но если правда, то еще хуже.
Станислав Шувалов попросил тех, кто располагает реальной информацией о таких случаях, передать ее ему или министру Олегу Костину.
- Гарантирую конфиденциальность и обещаем жестко разобраться, — подчеркнул он.
Напомним, в последние дни причиной смерти всех скончавшихся пациентов, у которых выявлен COVID-19, назван коронавирус.
Кроме того, он отметил, что нет никакого административного давления со стороны Минздрава на процесс установления причин смерти. В каждом случае решение принимается коллегиально, с привлечением лечащего врача и заведующего отделением, а также патологоанатома и судмедэксперта при необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU