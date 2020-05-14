В Саратове будет облачный четверг

14 Май 2020 2020-05-13T15:47:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 мая, в Саратове будет облачная погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Столбик термометра поднимется до +16...+18 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU