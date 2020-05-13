Индекс самоизоляции в Саратове 13 мая: 1,9 балла
Сегодня, 13 мая, даже в 16:20 индекс самоизоляции в Саратове составляет 1,9 балла.
Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем прилежнее граждане сидят дома.
Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек на одном уровне с Саратовом Тюмень и Тольятти (1,8 балла). В лидерах Махачкала (2,9 балла).
В миллионниках ситуация примерно такая же. Индекс в столице составляет 2,4 балла, 1,7 балла — в Санкт-Петербурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU