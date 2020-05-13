Индекс самоизоляции в Саратове 13 мая: 1,9 балла

13 Май 2020 2020-05-13T16:30:38+03:00

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Сегодня, 13 мая, даже в 16:20 индекс самоизоляции в Саратове составляет 1,9 балла.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек на одном уровне с Саратовом Тюмень и Тольятти (1,8 балла). В лидерах Махачкала (2,9 балла).

В миллионниках ситуация примерно такая же. Индекс в столице составляет 2,4 балла, 1,7 балла — в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU