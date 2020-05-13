2020-05-13T16:28:02+03:00
Общество

В Саратове утром ожидаются заморозки

Похолодание будет в Правобережье
Дарья Вострикова
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Сегодня ночью, 13 мая, и утром 14 мая в Правобережье Саратовской области, а значит и в Саратове, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, столбик термометра опустится до 0...-2 градусов.

Ночью местами в регионе ожидается усиление северо-западного ветра, его порывы достигнут 15-18 м/с, местами будет гроза.

В Саратове порывы ветра будут до 15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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