В Саратове утром ожидаются заморозки

13 Май 2020 2020-05-13T16:28:02+03:00

Похолодание будет в Правобережье

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Сегодня ночью, 13 мая, и утром 14 мая в Правобережье Саратовской области, а значит и в Саратове, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, столбик термометра опустится до 0...-2 градусов.

Ночью местами в регионе ожидается усиление северо-западного ветра, его порывы достигнут 15-18 м/с, местами будет гроза.

В Саратове порывы ветра будут до 15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU