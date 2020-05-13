Пенсионер из Красноармейского района за еду и алкоголь пускал к себе наркоманов

13 Май 2020 2020-05-13T16:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 60-летнего жителя Красноармейского района виновным в организации наркопритона.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в ноябре 2019 года за еду и спиртное мужчина пускал к себе людей для употребления запрещенных веществ.

Он получил год условного срока.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU