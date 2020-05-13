Пенсионер из Красноармейского района за еду и алкоголь пускал к себе наркоманов
Мужчина получил условный срок
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Суд признал 60-летнего жителя Красноармейского района виновным в организации наркопритона.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в ноябре 2019 года за еду и спиртное мужчина пускал к себе людей для употребления запрещенных веществ.
Он получил год условного срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU