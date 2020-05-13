В Саратовской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры
За первые три месяца 2020 года в Саратовской области выявили 57 поддельных банкнот.
Как сообщили «КП-Саратов» в Отделении Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России, это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего подделывают купюры номиналом в 5 тыс. рублей. Их изъяли 40 штук. На втором месте банкноты по 1 тыс. рублей — 11 штук.
Проверить, подлинные ли у вас деньги, можно через мобильное приложение «Банкноты Банка России».
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ИСТОЧНИК KP.RU