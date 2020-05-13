В Саратовской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры

13 Май 2020 2020-05-13T16:23:40+03:00

За три месяца выявили 57 фальшивок

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За первые три месяца 2020 года в Саратовской области выявили 57 поддельных банкнот.

Как сообщили «КП-Саратов» в Отделении Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России, это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего подделывают купюры номиналом в 5 тыс. рублей. Их изъяли 40 штук. На втором месте банкноты по 1 тыс. рублей — 11 штук.

Проверить, подлинные ли у вас деньги, можно через мобильное приложение «Банкноты Банка России».

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ИСТОЧНИК KP.RU