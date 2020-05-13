2020-05-13T16:08:44+03:00
Общество

Подрядчиков по ремонту тротуаров в Саратове будут менять после трех нарушений

Мэр проверил ход работ в Заводском районе города
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 мая, глава Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками проверил ход работ по ремонту тротуаров в Заводском районе города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, несмотря на погоду, работы ведутся.

Михаил Исаев остался недоволен подрядчиком, который делает тротуар на проспекте Энтузиастов. Оценка экспертов независимой лаборатории показала, что там выявлены нарушения укладки асфальта.

Это уже вторая претензия к качеству работ данной организации.

По словам главы города, районная администрация будет настаивать на расторжении контракта с теми подрядчиками, у которых будут выявлены от трех нарушений.

Также были проверены Крымская улица, Шоссейный и Крымский проезды.

Ранее на тротуаре рядом с Областным клиническим кардиологическим диспансером подрядчик установил новый бордюр, не демонтировав старый. Сейчас недочеты исправлены, некоторые участки пешеходной зоны у медицинского учреждения уже заасфальтированы. работы будут оплачены, если их качество подтвердится лабораторно.

Также начали формировать зеленые зоны, высаживать деревья и газоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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