Наталья Коваценко: Рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации

13 Май 2020 2020-05-13T14:35:31+03:00

По мнению общественницы, в сложное время распространения коронавируса очень важно вовремя оказать поддержку и протянуть руку помощи семьям, воспитывающим детей

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Директор фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» Наталья Коваценко прокомментировала заявленные президентом Владимиром Путиным меры поддержки семей с детьми.

По мнению общественницы, в сложное время распространения коронавируса очень важно вовремя оказать поддержку и протянуть руку помощи семьям, воспитывающим детей.

- Как мать и как общественник я очень рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации, а помогает им справиться с возможными финансовыми трудностями. Приятно ощущать, что ты не один на один со своими проблемами, а есть тот, кому не безразлична судьба каждой отдельной семьи, тот, кто готов быстро отреагировать на меняющиеся обстоятельства, — заметила Коваценко.

Она напомнила, что президент страны в своем обращении к нации озвучил беспрецедентные меры поддержки гражданам, воспитывающим детей. Это и увеличение размера детского пособия до 1,5 лет, и единовременные выплаты на детей до трех и от трех до 16 лет, и множество других видов соцподдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU