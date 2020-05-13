2020-05-13T14:35:31+03:00
Общество

Наталья Коваценко: Рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации

По мнению общественницы, в сложное время распространения коронавируса очень важно вовремя оказать поддержку и протянуть руку помощи семьям, воспитывающим детей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» Наталья Коваценко прокомментировала заявленные президентом Владимиром Путиным меры поддержки семей с детьми.

По мнению общественницы, в сложное время распространения коронавируса очень важно вовремя оказать поддержку и протянуть руку помощи семьям, воспитывающим детей.

- Как мать и как общественник я очень рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации, а помогает им справиться с возможными финансовыми трудностями. Приятно ощущать, что ты не один на один со своими проблемами, а есть тот, кому не безразлична судьба каждой отдельной семьи, тот, кто готов быстро отреагировать на меняющиеся обстоятельства, — заметила Коваценко.

Она напомнила, что президент страны в своем обращении к нации озвучил беспрецедентные меры поддержки гражданам, воспитывающим детей. Это и увеличение размера детского пособия до 1,5 лет, и единовременные выплаты на детей до трех и от трех до 16 лет, и множество других видов соцподдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В стационарах Саратовской области приостановлена работа части аппаратов ИВЛ
Подрядчиков по ремонту тротуаров в Саратове будут менять после трех нарушений
Наталья Коваценко: Рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации
Михаилу Туватину продлили арест до 12 июля
В Саратове ООО «КВС» заменило 1 тыс. метров старых коммуникаций на улице Плодородная
В Ершове благодаря победе во всероссийском конкурсе благоустраивают пешеходную зону
Володин поднял вопрос о прямом финансировании вузов и научных центров Минздрава России
В садах и парках Саратова высадят 484 саженца роз и барбариса
Заводской район Саратова на весь день остался без воды
В Саратовской области подано 661 заявление на выплату 10 тыс. рублей
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
РАНХиГС выделит 350 грантов на обучение детям медиков, работающих с пациентами с COVID-19
Перенос ЕГЭ в Саратове 2020: когда пройдут экзамены для школьников
Самоизоляция в Саратове: на дороги стало выходить больше общественного транспорта
Доктор Мясников рассказал о новой эпидемии после коронавируса
Бывшего полицейского из Саратова подозревают в мошенничестве на 300 тыс. рублей
Прокуратура внесла представление Михаилу Исаеву о незаконном сносе деревьев в Саратове
В Саратове инспекторы ГИБДД проверили лицензии у перевозчиков
Мать убитого полицейскими Романа Малышева в Вольске подаст иск к МВД
Житель Маркса украл 20 кг сливочного масла из цеха и попал в колонию
Мошенники оставили жительницу Саратова без 940 тыс. рублей
Восемь парней из Заводского района жгли чужие авто и обворовывали автоматы с игрушками
Ночью в Аркадаке сгорел «КамАЗ»
Водитель ВАЗа скончался в больнице после столкновения с грузовиком под Саратовом