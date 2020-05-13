Михаилу Туватину продлили арест до 12 июля
Михаилу Туватину снова продлили срок ареста.
- По ходатайству следователя Волжский суд решил продлить срок содержания под стражей до 12 июля 2020 года, — сообщила «КП-Саратов» старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области Надежда Волошина.
Напомним, Туватина обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой.
Преступление произошло в октябре 2019 года. Девочка вышла из дома 9 октября на Высокой улице и пошла в школу №73 мимо гаражей, где позже, 11 октября, нашли ее тело. Однако перед этим она некоторое время числилась пропавшей без вести.
Задержанный Туватин рассказал следователям, что он задушил ребенка, его отправили в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU