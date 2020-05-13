2020-05-13T14:50:55+03:00
Общество

В Саратове ООО «КВС» заменило 1 тыс. метров старых коммуникаций на улице Плодородная

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» осуществляет строительство и реконструкцию изношенных городских коммунальных объектов водоснабжения и водоотведения.

Сейчас предприятие выполняет работы по замене старых коммуникаций по улице Плодородная от Танкистов, 213 до улицы Плодородная, 2 и от улицы Плодородная, 2/40 до улицы Депутатская. Всего планируется заменить 1 337 метров старых водопроводных сетей диаметром d900.

Как отмечает диспетчерская служба ООО «КВС», реконструкция коммуникаций позволит обеспечить 15 тыс. потребителей бесперебойным водоснабжением и повысить качество поставляемого ресурса абонентам Кировского и Ленинского районов. За последние несколько лет по данной улице было зафиксировано большое количество аварийных ситуаций, что неоднократно приводило к перебоям подачи воды.

Всего в 2019 году компания выполнила реконструкцию первого этапа на участке протяженностью 166 метров (от улицы Плодородная, 2/14 до Просечной) и задействован ранее проложенный участок водовода протяженностью 272 метра. На сегодняшний день ООО «КВС» уже произвело замену порядка 1 тыс. метров изношенных коммуникаций.

В зависимости от территории работы осуществляются открытым, закрытым способами, а также методом «санации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Саратове ООО «КВС» заменило 1 тыс. метров старых коммуникаций на улице Плодородная
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