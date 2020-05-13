В Ершове благодаря победе во всероссийском конкурсе благоустраивают пешеходную зону

13 Май 2020 2020-05-13T14:01:13+03:00

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В Ершове проходит благоустройство пешеходной зоны по улице Интернациональная. Работы идут в рамках проекта «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ».

- Преображение стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году в номинации «малые города с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек». Конкурс проходит в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области.

Основная концепция проекта — тема железной дороги. Улица Интернациональная — главная артерия Ершова, на ней расположены три социально значимых объекта: Свято-Никольский храм, школа и ЗАГС. Маршрут будет идти по трем станциям: Вера, Надежда, Любовь.

На станции Надежда, от улицы Юбилейная до 40 лет ВЛКСМ, жилая застройка включена в проект как вид из окна импровизированного поезда. Перед школой появится «зона ожидания», фотозона с тематикой путешествий, в сквере создадут скульптуру «Железнодорожник».

На станции Вера, от улицы 40 лет ВЛКСМ до Рабочей, установят открытую библиотеку и обустроят места для отдыха ершовцев.

На третьей станции — Любовь — появится малая сцена, площадка для мероприятий. По аллее выстроят вагончики: клумбы, фонтаны, скамейки. На последних можно будет зарядить телефоны. Также будут велодорожка и велопарковка.

На благоустройство выделили 100,6 млн рублей. Оно должно завершиться до конца 2020 года.

Сейчас подрядчики ведут демонтажные работы, укладывают бордюр, устанавливают велодорожки и засыпают щебнем дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU