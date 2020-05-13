Володин поднял вопрос о прямом финансировании вузов и научных центров Минздрава России

13 Май 2020 2020-05-13T14:48:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о вопросах, которые депутаты задали министру здравоохранения и другим чиновникам правительства РФ в рамках «правительственного часа».

- Не ожидал представитель счетной палаты, что Володин задаст и им вопрос. А вопрос практичен. Не планируется ли напрямую из бюджета, в том числе и регионального, дополнительно финансировать вузы и научные центры Минздрава России? Сегодня их услуги оплачиваются через ФОМС. А для фонда они не в приоритете. И зачастую финансируются в последнюю очередь. Поэтому необходимо перейти на прямое финансирование и медицинских вузов, и научных центров. За счет и региональных бюджетов, — рассказал Панков.

По статистике федеральные учреждения в регионах предоставили 15% от всех инфекционных коек.

На вопрос председателя Госдумы Вячеслава Володина о сроках создания вакцины министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил, что клинические испытания пройдут в июне, а уже в июле могут появиться первые препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU