2020-05-13T14:48:09+03:00
Общество

Володин поднял вопрос о прямом финансировании вузов и научных центров Минздрава России

Николай Панков рассказал, какие вопросы депутаты ГД задали министру здравоохранения
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Заседание Госдумы 13 маяЗаседание Госдумы 13 мая
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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о вопросах, которые депутаты задали министру здравоохранения и другим чиновникам правительства РФ в рамках «правительственного часа».

- Не ожидал представитель счетной палаты, что Володин задаст и им вопрос. А вопрос практичен. Не планируется ли напрямую из бюджета, в том числе и регионального, дополнительно финансировать вузы и научные центры Минздрава России? Сегодня их услуги оплачиваются через ФОМС. А для фонда они не в приоритете. И зачастую финансируются в последнюю очередь. Поэтому необходимо перейти на прямое финансирование и медицинских вузов, и научных центров. За счет и региональных бюджетов, — рассказал Панков.

По статистике федеральные учреждения в регионах предоставили 15% от всех инфекционных коек.

На вопрос председателя Госдумы Вячеслава Володина о сроках создания вакцины министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил, что клинические испытания пройдут в июне, а уже в июле могут появиться первые препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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