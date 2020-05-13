В садах и парках Саратова высадят 484 саженца роз и барбариса
Благоустройство начнется с 24 мая
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В Саратове с 24 мая начнут благоустраивать зеленые зоны.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в саду имени Радищева высадят 350 кустов роз, на Ильинской площади — 93 саженца можжевельника и спиреи.
В саду «Липки» и парке Победы появится 41 куст пузыреплодника, можжевельника и белого дерена.
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ИСТОЧНИК KP.RU