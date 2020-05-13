Заводской район Саратова на весь день остался без воды

13 Май 2020 2020-05-13T14:45:05+03:00

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Сегодня, 13 мая, в Саратове без воды остался ряд улиц в Заводском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется ориентировочно до 20:00, как только закончатся работы на коммуникациях.

Речь идет об улице Азина на участке от Хомяковой до Заречной, Брянской, Хомяковой, Новокрекингской, 1 и 2-м проездах Энергетиков, Брянском и Санаторном, 1 и 2-м Акмолинском проездах. А также на Минской и Акмолинской улице, в поселке Князевка.

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ИСТОЧНИК KP.RU