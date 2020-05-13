В Саратовской области подано 661 заявление на выплату 10 тыс. рублей
В Саратовской области уже принято более 35 тыс. заявлений на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей семьям с детьми.
Как сообщила управляющий отделением ПФ РФ по Саратовской области Оксана Егорова, на выплаты направлено более 270 млн рублей.
Напомним, эта мера поддержки была озвучена президентом России Владимиром Путиным и распространяется на апрель — июнь 2020 года.
Кроме того, на каждого ребенка 3–16 лет будут единоразово выплачены 10 тыс. рублей. Для этого достаточно до 1 октября подать заявление через портал Госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ. Уже поступило 661 такое обращение.
- Никаких сбоев в реализации быть не должно. Это поддержка семей с детьми, определенная президентом. Работа должна быть выполнена в обязательном порядке в указанные сроки. Коммуникации всех задействованных структур должны быть четко отстроены, — заявил губернатор Валерий Радаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU