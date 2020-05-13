Самоизоляция в Саратове: на дороги стало выходить больше общественного транспорта
В Саратове с каждой неделей на дороги выходит больше общественного транспорта.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это связано с подготовкой к постепенному выходу из режима самоизоляции.
Директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин отметил, что ситуация корректируется ежедневно в зависимости от пассажиропотока, совместно с перевозчиками регулируется количество машин на линиях.
- Особое внимание уделяем автобусам большой вместимости. По сравнению с предыдущей неделей, количество общественного транспорта большой вместимости увеличилось на 17%, если рассматривать в общем машины и большой и малой вместимости, то рост где-то на уровне 10%, — подчеркнул он.
Ранее из-за введенных ограничений в Саратове стало ходить гораздо меньше транспорта. Даже закрыли троллейбусный маршрут №11.
Напомним, режим самоизоляции в Саратовской области продлили до 31 мая, но также было принято решение о постепенном снятии ограничительных мер.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU