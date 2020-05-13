Самоизоляция в Саратове: на дороги стало выходить больше общественного транспорта

13 Май 2020 2020-05-13T14:30:09+03:00

Это связано с постепенным выходом из режима самоизоляции

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В Саратове с каждой неделей на дороги выходит больше общественного транспорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это связано с подготовкой к постепенному выходу из режима самоизоляции.

Директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин отметил, что ситуация корректируется ежедневно в зависимости от пассажиропотока, совместно с перевозчиками регулируется количество машин на линиях.

- Особое внимание уделяем автобусам большой вместимости. По сравнению с предыдущей неделей, количество общественного транспорта большой вместимости увеличилось на 17%, если рассматривать в общем машины и большой и малой вместимости, то рост где-то на уровне 10%, — подчеркнул он.

Ранее из-за введенных ограничений в Саратове стало ходить гораздо меньше транспорта. Даже закрыли троллейбусный маршрут №11.

Напомним, режим самоизоляции в Саратовской области продлили до 31 мая, но также было принято решение о постепенном снятии ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU