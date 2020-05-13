Доктор Мясников рассказал о новой эпидемии после коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T14:08:05+03:00

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Главврач 71-й городской больницы Александр Мясников рассказал kp.ru, почему из-за коронавируса население закрывают на карантин, какие болезни могут прийти после новой инфекции.

Он отметил, что люди, которые находятся в реанимации, похожи — избыточная масса тела и соответствующий набор болезней: гипертония, диабет. Они старше 65 лет. Тяжелее переносят коронавирус азиаты и кавказцы.

Выбираться из группы риска сейчас никак не получиться — худеть надо было год назад. Ведь кардинальные изменения в питании, иммунитете требуют многомесячных усилий.

По мнению врача, статус пандемии из-за коронавируса введен по причине реакции на неизвестную угрозу. Однако воспринята сразу всерьез эта угроза не была и ограничительные меры наступили не сразу в Китае, Италии, Америке. В России среагировали вовремя. Пандемия показала, что в мире к ней не готовы.

Коронавирусом болели и раньше, но эту болезнь могли не замечать.

Александр Мясников высказал свои предположения о том, когда может случиться новая эпидемия. Такого же мнения придерживаются эпидемиологи и вирусологи.

- А они говорят, серьезный грипп с высокой смертностью — это две мутации. Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку. То, что мы видим с коронавирусом. Это будет инфекция, которая потенциально может быть более серьезной. Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам — вопрос. Потому что уже птичий грипп с серьезной смертностью пошел недалеко от нас, но мы о нем не знали, — подчеркнул он.

Доктор объяснил, что носить перчатки есть смысл, если только менять их после каждого раза, как вы дотрагиваетесь до какого-либо предмета. Маски могут помочь немного снизить риски передачи инфекции.

- Коронавирус никуда не уйдет. Думали, что исчезнет, когда не знали, что он передается в бессимптомный период. Мы блокировали людей с симптомами, а они к тому времени уже перезаражали энное количество человек вокруг. Теперь он остается с нами, но мы получаем еще один вирус, один из сотен и миллионов тех, которые нам вызывает ОРЗ каждый год. Либо сейчас будет вторая волна меньше другой, и потом по нисходящей будут волны идти каждый год. И будет перекрестный иммунитет, — предположил Александр Мясников.

По его мнению, пока рано говорить о снятии карантина, лучше немного потерпеть, чтобы окончательно понять, что заражений не будет. В любом случае, принятие этого решения не простое.

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ИСТОЧНИК KP.RU