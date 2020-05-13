2020-05-13T12:17:33+03:00
Происшествия

Бывшего полицейского из Саратова подозревают в мошенничестве на 300 тыс. рублей

Расследование уголовного дела завершено
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского из Саратова подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия 25 мая оперативник уголовного розыска УМВД во время перевозки подозреваемого в крупном мошенничестве гражданина пообещал ему содействие.

Мужчина потребовал 300 тыс. рублей, взамен на то, что задержания по уголовному делу не будет.

Он даже предоставил свой мобильный телефон, чтобы последний позвонил родителям и сообщил об этом. В тот же день злоумышленник получил деньги.

Бывший правоохранитель так и не признал свою вину, несмотря на собранные доказательства.

После совершения такого поступка его уволили из органов внутренних дел.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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