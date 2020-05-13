В Саратове два дня будет идти рейд «Ремень безопасности»

13 Май 2020 2020-05-13T12:15:54+03:00

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В рамках «Месячника безопасности дорожного движения» в Саратове с 12 по 13 мая пройдет рейд «Ремень безопасности».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, в его рамках будут проводить с водителям профилактические беседы о необходимости применения средств защиты.

Водителям, которые перевозят не пристегнутых пассажиров или сами не выполняют это требование безопасности, грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU