В Саратове два дня будет идти рейд «Ремень безопасности»
В рамках «Месячника безопасности дорожного движения» в Саратове с 12 по 13 мая пройдет рейд «Ремень безопасности».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, в его рамках будут проводить с водителям профилактические беседы о необходимости применения средств защиты.
Водителям, которые перевозят не пристегнутых пассажиров или сами не выполняют это требование безопасности, грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU