2020-05-13T11:41:21+03:00
Происшествия

Мать убитого полицейскими Романа Малышева в Вольске подаст иск к МВД

Александра Гудкова и Романа Граблина отправили в колонию строгого режима
Екатерина Семенова
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В Саратовской области утвержден приговор двум бывшим сотрудникам полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, ранее Вольский районный суд признал их виновными в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Было установлено, что Александр Гудков и Юрий Граблин в сентябре 2019 года задержали местного жителя Романа Малышева, отвезли его в безлюдное место возле кладбища и жестоко избили. В общей сложности, полицейские нанесли мужчине около 20 ударов руками и ногами, а потом бросили умирать.

Причиной смерти стали переломы ребер, разрывы легкого и сильная потеря крови.

Вольский суд приговорил Гудкова к 10 годам 6 месяцам, а Граблина к 10 годам в колонии строгого режима. Мать погибшего также намерена направить иск к МВД РФ о компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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